„Střílej! Nestřílej!“ A znovu: „Střílej! Nestřílej!“ Tuhle scénu z kultovního filmu „Limonádový Joe“ asi všichni známe. Poslední dobou podobné „výkony“ podávají i naši vládci.

Někdy mi přijde, že různá další a další nařízení tahají někde jako králíci z klobouku. Co platilo dopoledne už večer nemá žádnou cenu. Jednou se bude „promořovat populace“ a druhý den se zase prosazuje spíše „marginalizování“ epidemie. Díky, strano a vládo! Hlavně, že nás každý den vyděsíte nějakou novou zátěží, nějakou novou hrozbou.

Hlavně, abychom se při tom děšení cítili od vás nějak opečovaní. Je to celé směšné. Kdyby to ovšem nebylo hrozné. Už mi docházejí síly na to připomínat, že jste nám nařídili nosit roušky a zapomněli dodat, že si je máme ušít sami…

A stranou asi budeme muset také (například) nechat, že se nejdřív odvezlo do Číny 9 tun darovaných ochranných prostředků, a to jen proto, aby je „stát“ mohl za miliardy nakoupit zpět. A aby je „naši ochránci“ mohli vydávat za velkorysou pomoc „našich“ čínských přátel, bez kterých, dlužno dodat, bychom tu to svinstvo dnes neměli… Tak vzhůru do dalších příkazů, zákazů, promořování, marginalizování…

Martin Schulz, Doubice