Martin Schulz, známý komentátor z Doubice na Děčínsku. | Foto: Deník / Pech Karel

Dříve jsme si vystačili, když taková situace nastala, zvoláním: „Zloděj křičí chyťte zloděje!“. A hned bylo jasno a všichni věděli, o jakou věc se jedná. Ve dvacátých letech jedenadvacátého století si zřejmě s touhle starou pravdou nevystačíme. V dnešních dnech by to asi mělo znít: „Zloděj křičí omluvte se mi za to, že jste mě chytili!“ Soudím tak podle chování jednak dvou nejvyšších představitelů země, prezidenta Zemana a premiéra Babiše.