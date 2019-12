V jedné ze starých českých „lidovek“ se zpívá: „Padla facka, padla na sále, když jsem já tam přistál, nastal velkej malér v lokále…“ Reportér desinformačního webu Sputnik Vladimír Franta také jednu dostal. Nikoli tehdy ode mne, ale před pár dny od novinářky, jejíž práce si nesmírně vážím, od Petry Procházkové.

Na rozdíl od Franty, který novinářem není, je Procházková skutečnou odbornicí na život v Rusku a známou kritičkou současného vedení Ruska. Web Sputnik, který slouží jako hlásná trouba Kremlu v hybridní válce proti České republice šíří po Česku proruskou propagandu toho nejhrubšího zrna.

Pan Franta paní Procházkovou na mediální konferenci dlouho provokoval. Např., cituji paní Procházkovou: „Zajímalo mne, proč lhal. Ptala jsem se ho, zda jsem byla pozvána, aby mě mohli zdiskreditovat. Smál se a lhal mi do očí. Prý si bude psát, co se mu zlíbí. Od toho je svoboda, řekl mi…“ Franta urážel také kolegu Procházkové, fotografa Ludvíka Hradílka. Načež vyfasoval zmíněnou facku. „Hrdá na to nejsem,“ pravila Petra Procházková s tím, že to není ona, kdo by se měl stydět.

Já bych na tuhle facku „na sále“ hrdý byl…

Martin Schulz,

Doubice