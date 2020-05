Přečtěte si další poznámku Martina Schulze.

Martin Schulz, známý komentátor z Doubice na Děčínsku. | Foto: Deník / Pech Karel

Lidová moudrost praví, že čert „kálí“ na jednu hromadu. Poněkud vědečtěji to vyjadřuje jeden z Murphyho zákonů, podle něhož se pravidelně pokazí cokoli, co se pokazit může. V současnosti jako by nám nestačila pandemie koronaviru, a na ní napojená hrozící hospodářská krize, narušení mezilidských vztahů, zablokovaná průběžná lékařská péče – a co já vím, co ještě?