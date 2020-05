Aby se v tom čert vyznal. Poslední dobou musí člověk, chce-li být v obraze ohledně nařízení, pořízení, příkazů, zákazů a směrnic v boji s koronavirem, číst nejenom titulky zpráv, ale poctivě všechen obsah. Jen tak se například dozví, že titulek „Hranice jsou opět otevřeny“, neznamená, že hranice jsou opět otevřeny.

Uznávám, že titulek „Hranice jsou opět otevřeny, ale ne pro turisty sem i tam a musíte mít platný negativní test na Covid-19“ by byl moc dlouhý a čtenáře by naštval ihned, a nikoli až po přečtení celého textu. Rovněž titulek „Vláda pomůže i malým společnostem s ručením omezeným“, neznamená, že to bude pomoc od vlády, ani že to bude nějaká pomoc…

Protože o pomoci se v případě tohoto „kompenzačního bonusu“ nedá mluvit, když se dozvíme, že finance na ní půjdou na úkor prostředků z rozpočtového určení daní pro města a obce. Jediné, čemu se dá celkem bez váhání uvěřit, je vzkaz ministryně Schillerové, pronesený v její dobré víře, že mikrofony jsou na světě od toho, aby nefungovaly.

„Příště se na vás vy.ereme!“, pravila ta dobrá duše směrem k místopředsedovi vlády Hamáčkovi právě na jednání sněmovny o kompenzaci škod… Děkujeme, rozumíme…

Martin Schulz, Doubice