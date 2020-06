Něco na téma chaos. Vláda, samozřejmě, žádná chaotická rozhodnutí nedělá. Vláda zvládla razantní nástup pandemie, chaoticky podle některých kritiků, ale zvládla. Vláda zvládla zastavit ekonomiku. To zcela bravurně, v tom chaos nebyl.

V současných dnech, trochu chaoticky, nevědí například pořadatelé koncertů či zprostředkovatelé svatebních hostin, která bije. Kolik lidí, kam a jak, za jakých podmínek, se mohou vypravit na koncert? Budou muset mít u sebe potvrzení o ne-nakaženosti? Budou se u vstupu měřit teploty? Budou muset na místě nechat kontaktní údaje pro případ, že se zjistí po koncertě zvýšený výskyt nakažených? Budou muset návštěvníci po týdnu či po čtrnácti dnech hlásit, jestli se tam nenakazili?

Jak budou vědět, že se nakazili na koncertě, a ne v metru? Budou muset lidé před nástupem do metra místopřísežně dokládat, že nemají příznaky covid-19? A svatby? Musí restaurace (hospoda) vyhnat svatebčany ve 23 hodin, jak nakazují předpisy pro provoz těchto zařízení? Nebo budou moct svatebčané slavit do rána, jako, že mají hospodu pronajatou pro soukromou akci, a tudíž to není hospoda, ale jen picí místnost?

Ne, chaos to není, jen krapet zmatek…

Martin Schulz, Doubice