Martin Schulz, známý komentátor z Doubice na Děčínsku. | Foto: Deník / Pech Karel

Tragický nedělní požár v pečovatelském domě ve Vejprtech by se měl stát mementem a už kvůli obětem také milníkem v péči státu o tento druh péče. Všichni v téhle zemi vědí, že se po léta škudlí na příspěvcích státu na sociální péči. Není možné odbýt vejprtskou tragédii tím, že si dům nad hlavou nejspíš zapálili sami klienti. Tak je měl buď hlídat dostatečný (placený) počet vzdělaného personálu, nebo přinejmenším požární hlásiče. Ne, že se do nich nacpou tlumící medikamenty, že o sobě nevědí. To bych byl asi schopen podpálit si dům nad hlavou i já.