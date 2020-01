Přečtěte si další poznámku Martina Schulze.

Martin Schulz, známý komentátor z Doubice na Děčínsku. | Foto: Deník / Pech Karel

Myslím si o sobě, že nejsem úplně holubičí povaha. Přesto jsou ale události, které mě dokážou dostat. Nedávný nález pěti mrtvých labutí na hranicích katastrálních pozemků Varnsdorfu a Krásné Lípy je tak otřesný, že je mi bezmocí do pláče. Nějak si nedovedu představit, co to musí být za člověka, respektive za povahu, která dokáže zabít tvora, považovaného za symbol čistoty (a věrnosti). A navíc, pravděpodobně proto, aby maso těch nebohých ptáků bylo použito na zhotovení nějakého pokrmu. Labutě totiž měly „jen“ vyříznutá prsa, která jsou u mladých jedinců považována za vybranou lahůdku.