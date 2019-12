Přečtěte si další poznámku Martina Schulze.

Martin Schulz, známý komentátor z Doubice na Děčínsku. | Foto: Deník / Pech Karel

Milý Ježíšku! Já bysem pod stromeček chtěl to velký stříkací auto hasičský na baterky, potom taky celou bednu Míšů, a bysem chtěl ještě vzduchovku. Taky bysem chtěl novej ajfoun a jak teďko je ta nová plejstejšn štyřka. A ještě bysem chtěl, kdybys dal ségře tu rtěnku a podprdu, co si o ní nechce říct. A taky nějak udělej, ať se naši nehádají a ať se nerozvedou, bysem pak vypadal před klucima jak debil… Ne, přátelé, ještě jsem nezešílel. Jen jsem volně použil nápad premiéra Babiše vydat jakýsi seznam všech možných přání desítek tisíc Pepíčků a Mařenek po celé zemi, co kdo kde by potřeboval, chtěl, nutně musel mít a nemá na to! Babišův „Národní investiční plán“ je myšlenkově nějakých třicet, možná čtyřicet let opožděný. Je to plán jak vystřižený z dob centrálního socialistického plánování, který (podobně jako u něj a jeho věčných slibů) fungoval pouze na papíře. Tehdy, za sociku, chybělo jen všechno možné, pomeranči počínaje a toaletním papírem konče. Dnes „jenom“ skoro na nic z Babišova megalomanského, čtěme nesplnitelného, plánu, prostě nemáme. Hlavně díky tomu, že už Babiš všechno dopředu nasliboval a vlastně i rozdal…Martin Schulz, Doubice