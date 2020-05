O víkendu mohli první turisté vyzkoušet nově zřízenou autobusovou linku mezi Jetřichovicemi na Děčínsku a Českou Lípou. Napomůže rozvoji udržitelnému cestovnímu ruchu v oblasti Lužických hor a Národního parku České Švýcarsko.

Jiří Louda. | Foto: Deník

„Vnímám to jako pozitivní krok k rozvoji šetrné turistiky v regionu. Zvlášť důležité je to pro nás jako pro jedno z center Českého Švýcarska, odkud přímá linka do srdce národního parku dosud chyběla,“ řekl starosta České Kamenice Jan Papajanovský.