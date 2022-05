Byly to pořádně nervy. Češi ještě v polovině utkání ztráceli dvě trefy. Zápas otočili bleskovým nástupem do poslední třetiny a třemi góly během dvou minut a 46 sekund. Dvakrát se prosadil Pastrňák, jednou Roman Červenka.

„Nehrál jsem dobře, tak jsem rád, že se to pak otočilo,“ culil se hrdina utkání o bronz David Pastrňák.

Pastrňák odšpuntoval českou radost. Hokejisté mají po deseti letech bronz

Hvězdu Bostonu nastartoval pohled na její maminku, která se objevila na kostce nad ledem Nokia Areny v Tampere. „Dá se říct, že maminka k tomu pomohla,“ smál se šťastný Pastrňák.

Posila z NHL, která dorazila až v průběhu turnaje, vstřelila v sedmi zápasech sedm gólu. V souboji o bronz nasázela hattrick. „Jsem rád, že to vyšlo a pomohl jsem týmu k medaili. Jsem na kluky pyšný. Doufejme, že to po tom dlouhém čekání na medaili českému hokeji pomůže a zvedne sebevědomí. Už se těšíme, až se vrátíme domů a oslavíme to s fanoušky,“ vzkázal.

„Je to strašně hezký pocit. Oslavíme to, jak se má. Ale dojde nám to až později. Nejdůležitější je pořádně to oslavit, na to se těším,“ přikývl bývalý parťák Pastrňáka z Bostonu David Krejčí.

ON-LINE: Čekání na medaili skončilo! Češi slaví bronz, obrat řídil Pastrňák

Zatímco Pastrňák se raduje z první seniorské medaile, nejproduktivnější muž českého týmu Červenka přidal do sbírky ke zlatu druhý bronz. „Před poslední třetinou jsme si říkali, že máme posledních dvacet minut, necháme tam všechno a nějak to dopadne. Zvedli jsme hlavy a šli si za tím. Chtěli jsme na tu medaili dosáhnout a udělat pro to všechno. Byl to skvělý pocit. Tahle medaile je vydřená,“ uznal český kapitán.

„Je to super pocit, jsem strašně šťastný, že jsme to nevzdali a dokázali to otočit. Je to neskutečný, jak jsme se semkli před poslední třetinou. Jsem na všechny kluky pyšný, je to neskutečný zážitek,“ zářil mladíček z extraligy Matěj Blümel.

„Dneska jsme to chtěli víc než Američani. To rozhodlo,“ cítil Krejčí.

„Je za tím hodně šrámů a nervů, u celého týmu. Ale tohle za to stojí. Sešla se úžasná parta, úžasná rodina. Hráli jsme za celý národ,“ rozplýval se karlovarský útočník Jakub Flek.

Národní mužstvo předchozí tři zápasy o bronz prohrálo, ve Finsku ale prokletí konečně zlomilo. Češi oplatili Američanům hořkou porážku z mistrovství světa v Praze v roce 2015. Velký podíl má na medaili finský kouč Kari Jalonen, jenž nahradil teprve v březnu odvolaného trenéra Filipa Pešána.