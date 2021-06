Podle bývalého reprezentačního obránce Ladislava Šmída stojí za čtvrtečním triumfem aura kouče Filipa Pešána, který v minulých dnech čelil ostré kritice kvůli kamennému výrazu ve své tváří během utkání. A právě chování kouče na střídačce bylo podle Šmída klíčem k úspěchu.

„Na vítězství národního týmu má největší zásluhu Filip Pešán a jeho emoce. Všichni ti rádoby experti viděli, že na emocích trenéra na střídačce vůbec nezáleží. Vždy je to o týmu! Dnes kluci ukázali vnitřní sílu jako kráva,“ napsal na sociální síti někdejší obránce Edmontonu a Calgary.

Tweet pětatřicetiletého Šmída, který hrál pod Pešánem v Liberci, naráží mimo jiné i na výroky olympijského vítěze Jiřího Hrdiny.

„Má ten Pešán nějaké emoce? Každý záběr tam stojí, jako když je uražený a s nikým nemluví… On tam takhle stojí od první minuty. Proč je tam nehecuje? Takhle jako pan profesor ty kluky asi nenabudí. Kouč národního týmu má to být i člověk, který podpoří, povzbudí, hecuje. On vypadá jako někdo, komu je to u pr…,“ zlobil se na twitteru Hrdina.

„I když Jirku Hrdinu respektuji, tak přece nemusím souhlasit se všemi jeho názory. Filipa znám jako trenéra, a když není na střídačce, tak emoce určitě ukazuje. Tady to je ale o tom, že veřejnost viní jeho chování na střídačce z neúspěchu celého týmu,“ stál si za svým Šmíd.

Jako sfinga

„Filip je inteligentní, má to v hlavě srovnané. Nezdůrazňuje přehnaně svoji úlohu, snaží se vcítit do role hráčů,“ stojí za českým koučem i bývalý mistr světa Robert Kysela.

Pešán vypadá na střídačce jako sfinga, ale jen co zaleze do kabiny, dává průchod svým emocím. „Lidi nevidí, co se děje uvnitř. Je to nějaká jeho maska, ale ty emoce tady jsou, mezi námi hráči i od trenérů v kabině,“ prozradil kapitán Jan Kovář.

„Neznamená to, že nemá emoce, když se tolik neraduje a neslaví góly. Nám dává najevo, že ty emoce má,“ uklidnil Kovář.