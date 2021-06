Třetí třetina čtvrtého utkání skupiny se Švédskem, ve které se zrodil obrat z 0:2 na 4:2, všechno změnila. Češi začali jezdit, dřít, napadat, střílet. Z týmu tryskaly emoce. Byl to přesně ten moment, který dal naději, že by turnaj přece jen mohl skončit medailovým úspěchem.

„Jednoznačně tomu budu věřit, že tohle by mohl být ten moment, co láme turnaj,“ pravil spokojený třiačtyřicetiletý Pešán.

Po prohraném utkání se Švýcarskem mluvil český lodivod o tom, že tým potřebuje dělníky v montérkách. A dočkal se toho, oč žádal. „Ukázali jsme, že umíme tvrdě pracovat. Nechali jsme na ledě vše. Naše hra se stupňovala a měla parametry, které snesou kritiku. Věřím, že s takovou hrou máme šanci i dál.“

Stejně jako kapitán národního mužstva Jan Kovář po dvou úvodních prohrách s Ruskem a Švýcarskem nepanikařil, stojí teď pevně nohama na zemi. „Musíme krotit euforii,“ zdůraznil čerstvý švýcarský mistr se Zugem.

„Vyhráli jsme sice důležitý zápas, ale další tři nás ještě čekají. Musíme makat každý zápas tak, jak jsme to odehráli se Švédy. Uvidíme, na co to bude stačit.“

Před českým výběrem jsou poslední tři zápasy skupiny. V sobotu v 11.15 přijde na řadu britský trpaslík, který však dokázal porazit Bělorusko. V pondělí následuje Dánsko a v úterý Slovensko, oba týmy stále bojují o postup do čtvrtfinále.

„Británie se tady neprezentuje vůbec špatným hokejem, potrápila nejeden tým, takže to nebude vůbec lehký zápas,“ řekl útočník Robin Hanzl.

Otázkou je, jaký bude zdravotní stav útočníka Jakuba Vrány, který má potíže s ramenem. „Nejsem stoprocentní, ale snažím se udělat vše, co mohu. Lékařský tým mi pomáhá,“ dodal Vrána.