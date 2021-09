Vážení rodiče, přinášíme vám na našich stránkách fotky nejmladších obyvatel Děčínska. Každý týden zveřejňujeme fotografie nově narozených miminek. V minulém týdnu se náš fotograf do porodnice kvůli opatřením proti COVID - 19 nedostal. Přesto vaše dítě stále neztrácí šanci být v novinách dřív, než se naučí svá první slova. Můžete nám poslat jeho fotku (portrét) a údaje (datum narození, čas, míry) a také jména rodičů na e-mail decinsky@denik.cz a svoje miminko najdete buď na stránkách tištěného Deníku nebo právě na tomto místě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.