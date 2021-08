O judu bylo slyšet díky Lukáši Krpálkovi, leč spousta médií v čele s britskou stanicí BBC spíš řešila jeden okamžik v turnaji žen. Martyna Trajdosová, sympatická Němka, totiž schytala nakládačku už před zápasem – trenér s ní drze zatřásl a pak jí vlepil dvě facky.

Zdroj: Youtube

„To je rituál. Udělal jen to, co jsem chtěla. Mělo mě to nabudit," vzkázala rodačka z polského Belchatowa. Jenže prohrála.

"Ty facky byly zřejmě málo tvrdé," dodala blondýnka s úsměvem, když zaznamenala, jaký rozruch těch pár sekund před jejím vstupem na tatami v Budokan aréně přineslo.

Nicméně tím případ neskončil, kouč Claudiu Pusa byl judistickou federací pokárán. Vysvětlení? „Takové chování nelze tolerovat, protože odporuje základním morálním zásadám juda.“

Útok na pět kruhů

Tenis na olympiádě? To bylo, je a bude – hlavně kvůli absencím řady známých jmen – velké téma.

K dalším vzrušeným debatám přispěl i Novak Djokovič, který jako největší favorit selhal v semifinále a následně nezvládl ani duel o bronz. Nezaujatí fanoušci by hvězdu ze Srbska asi politovali, kdyby neudělala to, co šokovalo svět. „Omlouvám se,“ řekl hráč číslo jedna žebříčku ATP.

Co se stalo? Neudržel nervy, doslova se choval jako arogantní blázen.

Otec dvou dětí, idol a vzor nejprve odhodil raketu kamsi na skoro prázdné tribuny. Za chvíli zase raketou zaútočil na kruhy – olympijskou symboliku. „To bylo špatné,“ vzkázal i Rafael Nadal. Djokovič vyvázl, byť to mnozí nechápali.

Zdroj: Youtube

„Za tohle je trest, ne?“ ptal se rozhodčího španělský tenista Pablo Carreño Busta. Nakonec mu to mohlo být jedno a chování soupeře už neřešil. „Novak je skvělý hráč a já ho porazil,“ vzkázal.

Únos na letiště

Poprvé v životě se objevila na olympiádě. Běloruská atletka Kryscina Cimanouská nezískala medaili, přesto jméno téhle sprinterky skloňoval takřka každý fanoušek. Důvod? Stačilo málo a byla unesena. Přitom neudělala nic tak špatného, jen zkritizovala způsoby reprezentačních trenérů.

Ale i tohle se zdálo aparátčíkům z režimu diktátora Alexandra Lukašenka moc.

Funkcionáři jí nařídili sbalit kufry a odvezli olympioničku na letiště. „Bojím se,“ vzkázala, když ji odvedli (zachránili) policisté.

Cimanouská nakonec po pár dnech odletěla, ale dobrovolně. Získala azyl v Polsku.

A pokud se ptáte, zda Bělorusko stihlo nějaký trest, tak přestaňte radši číst. Mezinárodní olympijský výbor si vystačil s tím, že odebral akreditaci dvěma trenérům. Také vás napadá otázka, jak asi byli přivítáni doma?

Kousance do ucha i ruky

Frustrace může vypadat různě. Na olympiádě se nicméně objevily dva stěží pochopitelné případy, kdy sportovec vskutku podle zaútočil na svého soupeře. A vždy šlo o rafance alá Mike Tyson nebo Luis Suárez.

Nejprve si ostudu utrhl marocký boxer Youness Baalla, jenž se snažil Davida Nyiku z Nového Zélandu kousnout do ucha. Komentátoři mluvili o ostudě, leč rozhodčí si ničeho v ringu nevšimli. „Tohle je olympiáda?!“ zlobil se mladík, jenž na poslední chvíli ucukl. Spravedlnost vyhrála vzápětí – Nyika postoupil a nakonec získal bronz.

Ošklivý moment se odehrál i v zápase, kde kazašský reprezentant Nurislam Sanajev nezvládl závěr semifinále a kousl Raviho Dahiyu z Indie do ruky.

How unfair is this , couldn’t hit our #RaviDahiya ‘s spirit, so bit his hand. Disgraceful Kazakh looser Nurislam Sanayev.

Ghazab Ravi , bahut seena chaunda kiya aapne #Wrestling pic.twitter.com/KAVn1Akj7F — Virender Sehwag (@virendersehwag) August 4, 2021

V nejlidnatější zemi světa to vřelo, protože hříšník nebyl potrestán a ještě vybojoval bronz. Ale Dahiya, nakonec stříbrný, už incident neřešil: „O den později za mnou Sanajev přišel, řekl: Sorry kámo. Objali jsme se.“

Spor o hnusnou fotku

Jakmile není Číňanům něco po chuti, protestují hodně nahlas. Na hrách v Tokiu rozvířila vodu jediná fotka, kterou si vybrala agentura Reuters. Zachycovala Hou Zhihui, vítěznou vzpěračku v kategorii do 49 kilogramů. Grimasa nic moc, milovníci něžného pohlaví by asi nezatleskali.

China's Hou wins 49-kg weightlifting gold at Tokyo Olympics https://t.co/jyo1SSH3HM pic.twitter.com/4AcKYo2tun — Reuters (@Reuters) July 24, 2021

Soudruzi v „Říši středu“ pojali podezření, že jde o útok na jejich hrdinku. The Global Times, noviny poplatné režimu, okamžitě referovaly o „hnusném snímku“. Přidalo se velvyslanectví Číny na Srí Lance, které referovalo o ostudě.

Debata na sociálních sítích byla výživná (většina vinila komunistické pohlaváry z komplexu méněcennosti).

Mimochodem, o Hou Zhihui se nemluvilo naposledy. Indická média referovala o tom, že musí na dopingovou zkoušku a je „podezřelá“. Nakonec se pořadí neměnilo, Číně zlato zůstalo. Nakonec ani to k triumfu v medailovém pořadí nestačilo.

Cesta s nakaženým

Obrovský poprask v Tokiu způsobili i Češi. Do Japonska na palubě leteckého speciálu přivezli koronavirus. Byla to náhoda, nebo šlendrián? Informací málo, spekulací hodně. V centru dění se ocitl lékař Vlastimil Voráček, jenž cestoval na olympiádu jako doprovod tenistek.

A právě on – sice otestovaný, ale neočkovaný – měl údajně být tím, kdo roznesl nákazu dál. Na čtyři sportovce!

Sen o startu pod pěti kruhy se rozplynul favoritkám na medaili v plážovém volejbale (pozitivní test měla Markéta Nausch Sluková), další trpěli v izolaci. Voráček se neomluvil, problém bagatelizoval.

Alespoň Jiří Kejval, logicky tolik kritizovaný šéf Českého olympijského výboru, uznal: „Byla to sportovní tragédie.“