Počet medailí

1. USA (39 zlatých, 41 stříbrných, 33 bronzových)

2. Čína (38 zlatých, 32 stříbrných, 18 bronzových)

3. Japonsko (27 zlatých, 14 stříbrných, 17 bronzových)

18. Česko (4 zlaté, 4 stříbrné, 3 bronzové)

Říkalo se, že bez fanoušků těžko padne světový rekord. Kdepak! Tokio bylo svědkem hned dvaceti světových rekordů. Nadchl Karsten Warholm a jeho běh na 400 metrů překážek (45,94 vteřiny). Ve stejné disciplíně se zaskvěla i Američanka Sydney McLaughlinová a v trojskoku Venezuelanka Yulimar Rojasová.

V plavání se zaskvěl Američan Caeleb Dressel na trati 100 m motýlek a Jihoafričanka Tatjana Schoenmakerová na 200 m prsa. Další čtyři rekordy přidali plavci ve štafetách. Hned třikrát se měnily světové tabulky v nejtěžší vzpěračské kategorii, kde zářil hlavně gruzínský silák Lasha Talakhadze.

Britský skokan do vody Tom Daley získal zlato a bronz, ale nezůstal jen u skvělého sportovního počinu. Zaujal i tím, když si během závodu žen upletl pouzdro s motivem britské vlajky, v němž může medailový poklad uchovávat.

Tom Daley knitting pics are the best moments of this Olympics. pic.twitter.com/Mg87BUItf2