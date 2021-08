Problémy s pravou kyčlí a se stehenním svalem ji sice neopustily, ale chce to zkusit a spoléhá na to, že jí v závodě pomohou endorfiny. "Chtěla jsem uspět a bojovat o nejvyšší příčky. Bohužel, možná i vinou podmínek, jsem se tu zranila. Trochu mě bolela noha už před odletem, proto jsem byla na MRI vyšetření, které bylo v pořádku a startu nic nebránilo. Poslední tři dny trénink nebyl možný vůbec. Nemohla jsem ani pořádně chodit," líčí na svém Instagramu.

Dokonce byla rozhodnuta, že oympijský závod nepoběží a vrátí do domů. "Ale dnes ráno jsem vstala z postele a mohla jít! Tak mě napadlo, že se zkusím proběhnout. Ano, bolí to. Bolí to hodně, ale šlo alespoň trochu běžet. Nemůžu se odrazit, jak potřebuju, ani tak rychle. Ale běžela jsem. Proto jsem se rozhodla jít na start a bojovat o každý kilometr maratonské dávky a přát si, abych doběhla co nejdál."

Pětatřicetiletá Vrabcová Nývltová by měla závodit na páté olympiádě, ale teprve podruhé na letní. Předtím se v běhu na lyžích zúčastnila zimních her v Turíně 2006, Vancouveru 2010 a Soči 2014, kde pátým místem na třicítce zaznamenala nejlepší výsledek. Před pěti lety v Riu de Janeiro skončila v maratonu šestadvacátá.

V roce 2018 získala v Berlíně bronzovou medaili na mistrovství Evropy. Loni se jí narodila dcera Adéla a limit pro Tokio splnila letos koncem května při prvním maratonu po porodu v Praze díky času 2:27:07, kterým se na 36 sekund přiblížila svému českému rekordu.

Vedle ní se na olympijský maraton nominovaly z českých reprezentantek ještě Marcela Joglová a Tereza Hrochová. Pořadatelé kvůli horkému počasí posunuli start o hodinu dříve na 6:00 místního času, což je dnes ve 23:00 SELČ. Už dříve závod přesunuli z Tokia do Sappora, kde mělo být chladněji. I dnes tam bylo nicméně okolo 35 stupňů Celsia.