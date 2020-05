Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Fotbal je mým sportovním osudem, který mi z počátku nalajnoval můj otec. V mládí jsem chtěl být totiž vším, čím byli moji kamarádi. Takže třeba karatistou, hokejistou, tenistou, hudebníkem, nebo skautem. Ale u fotbalu jsem byl držen, za což děkuji. Díky fotbalu jsem poznal spousty měst, přátel a nakonec i založil rodinu. Na střední škole jsem si říkal, že bych se chtěl fotbalem živit, do zaměstnání se mi nějak nechtělo. I když jsem se sice nejvýše dostal „pouze“ do 2. ligy, tak jsem si těch deset let fotbalového „zaměstnání“ velmi užil, neměnil bych. Zahrál jsem si například za Cheb, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Bohemians, Varnsdorf, kde jsem se i usadil. Ve Varnsdorfu jsem také od roku 2014 do 2019 trénoval mládež, přesně kategorie U16, U17, U19. Nyní jsem v pozici trenéra SK STAP TRATEC Vilémov, v jehož dresu jsem odehrál před šesti lety i své poslední soutěžní utkání. U fotbalu jsem zkrátka celý život, je to droga, dávám si cíle a jsme rád, když je dokážu splnit! Nyní postup do divize.