K práci hasiče Václava Danitu vedl jeho otec. Podle slov nynějšího velitele nešlo přímo o dětský sen. "Prostě to nějak vyplynulo. I ten dětský hasičský kroužek jsem měl ne z donucení, ale očekávalo se, že tam budu chodit. Sice jsem měl ještě jako dítě krátké období, kdy mne to nebavilo, ale znovu mne to chytlo, vrátil jsem se a bez přestávky jsem vydržel až dodnes," říká Danita.