Zdroj: archiv Tomáše Seckého

Někteří lidé vynikají ve sportu, a tak věnují volný čas tréninku, aby byli ti nejlepší. Jiní první příčky soutěží obsazují hraním počítačových her. To je také případ týmu Gunrunners, jehož předsedou je Tomáš Secký z Varnsdorfu. Spolek vášnivých hráčů počítačových her se sídlem ve Varnsdorfu funguje už téměř dvanáct let.