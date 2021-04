S kolegou Karlem Kaňkou 2020.Zdroj: Archiv S. Davídkové

Simona Davídková se k cyklistice dostala díky rodině. „V Rumburku existoval při Tělovýchovné jednotě oddíl cyklistiky, který vedl nadšený trenér Miroslav Soudek. Moje maminka byla hospodářkou této TJ a tak se s tatínkem domluvili, že by mohl bratr začít s chlapci z tohoto oddílu trénovat. Bratr Eduard závodil do svých 18 let a byl vyhlášen i Severočechem roku. Když mě vzali někdy výjimečně s sebou, moc se mi to líbilo, takže jsem začala jezdit čím dál tím více. pomáhala jsem s občerstvením a fanděním (úsměv). Jednoho dne mě požádali rozhodčí, zda bych jim nemohla malinko pomoci,“ sdělila Davídková a odhalila, co přesně dělala. „Měla jsem zvonit do posledního kola a obracet čísla okruhů na ukazateli, nedostavil se jeden z rozhodčích. Letos je to 31 let,“ doplnila.