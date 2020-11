Zdroj: archiv Marina Raka

„Hraje všemi barvami, vzduch pěkně voní a když do toho člověk slyší troubit jeleny, tak to má neopakovatelnou atmosféru. Ale musím říct, že v poslední době mne baví i sklonek léta. Přijde mi, že počasí a podmínky jsou stabilnější než na podzim a i na mlhy je to příznivější. Na podzim je poměrně těžké to vychytat tak, aby mlha byla, jak si přeji,“ popsal fotograf.