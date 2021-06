Zdroj: Deník/Tomáš Prchal

Covidové podpůrné programy ho moc nepotěšily. „Byla s tím spousta papírování provázená hromadou slibů, jak je snadné na ně dosáhnout, ale realita byla jiná. Já jsem třeba celý tento objekt koupil a splácím úvěr, do toho daň z nemovitosti, ale protože ho vlastním, neměl jsem šanci na podporu pro podobné provozovny. A to málo, co jsme dostali, nám ponížilo ztráty ani ne o 5 procent,“ vysvětluje složité období Lukáš. Když se totiž ze dne na den zavřely hospody a restaurace, zůstalo mu přes 2000 litrů piva. A i když část prodali do PET lahví pod cenou a část zákazníkům rozvezli, kolem 700 litrů museli vylít. Teď ale doufá, že se vydaří letní sezona a na podzim nepřijde další vlna pandemie.