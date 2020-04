Narodil jsem se v Děčíně, celý život tady žiji. Za to, co dělám, vlastně vděčím i svému rodnému městu s nádhernými kopci a krajinou. Člověk tu může běhat pokaždé někde jinde. S kruhovým tréninkem jsem začal díky své předchozí zkušenosti. Na rozdíl od posilovny je to spíše kardio, zkrátka přesně to, co jsem dříve potřeboval pro závody, kterých jsem se chtěl zúčastnit.