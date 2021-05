Jakub Linhart si zahrál i v hollywoodských velkoprodukcích.Zdroj: Archiv Jakuba Linharta

"Psal se rok 2007, já byl v předposledním ročníku gymplu a v novinách - nejspíš to byl právě Děčínský deník - se objevil článek o tom, jak se bude na Ústecku točit pokračování Letopisů Narnie od studia Disney. A že se budou místní nabírat do komparzu. Navíc do zajímavých fantasy rolí jako jsou fauni, minotauři, kentauři, a podobně. Třičtvrtě třídy si okamžitě začalo plánovat, jak ještě ten den vyrazí na první kolo castingu, ale mě v tomhle věku nějaká pohádka nechávala celkem chladným. Ale protože jsem to odpoledne neměl co jiného na práci, vyrazil jsem do Děčína společně se spolužáky a když už jsem byl na místě, tak jsem se rovnou nechal nafotit a vyplnil dotazník." popisuje své začátky Linhart. Z celé třídy nakonec vybrali jen jeho a zařadil se mezi 200 - 300 lidí, kteří se do filmu skutečně dostali.