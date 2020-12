Zdroj: archiv Michaely Mokrohajské

S manželem jsme si tady našli naše vysněné práce. Já mam na starosti školu plážového volejbalu přímo na Manlya. Radim dělá něco podobného, ale ve fotbalové akademii v Sydney. Každé léto objíždíme volejbalové turnaje po celé Austrálii. Většinou to spojíme s menším cestováním. Před dvěma lety se nám narodila dcera Lana. Od začátku jsme ji s námi brali po turnajích, takže je zvyklá na moře a pláže. Mimo volejbal tady rádi jezdíme kempovat do přírody. Stačí vyjet kousek za Sydney a člověk si může postavit stan mezi desítkami klokanů v nádherné přírodě. Akorát nám začíná letní sezona. Možná to bude pro mě moje poslední sezona na okruhu, ale to ještě uvidíme. Všichni si přejeme, aby se situace s koronavirusem zlepšila a my mohli opět navštívit naše rodiny a kamarády u nás doma v Čechách.