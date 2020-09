Zdroj: archiv A. Vendolské

Andrea Vendolská je velkou fanynkou Harryho Pottera. Čaroděje britské autorky J. K. Rowlingové, o kterém vyšly knižní i filmové série, zbožňuje už od svých patnácti let. Poté začala sbírat cokoli, co se světem Harryho Pottera souvisí. Její sbírky čítají stovky kusů. „Jen těch nej exponátů mám kolem stovky – to jsou originální repliky. Mám i mnoho originálních podpisů od herců získaných korespondencí,“ uvedla sběratelka s tím, že se jí podařilo získat nejen autogramy hlavních hrdinů a spisovatelky.