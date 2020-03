Krom fotbalu hraji futsal, v Děčíně jsem založil před 11 lety tým El Clasico Bynov, který funguje dodnes, teď nastupuji v Ústí nad Labem za FK Auto Horejsek. Kopu taky sálovku za Turbo Děčín. Třináct let už pískám fotbalové zápasy. Jako rozhodčí jsem nakoukl do krajského přeboru. Ale v poslední době přemýšlím, že s tím praštím. Je to nevděčná práce, navíc jsem se nedávno tak trochu nepohodl se svazem. Uvidíme.