Když pominu sport, miluju čtení. Mohla bych číst od rána do večera a nepřestane mě to bavit. Samozřejmě, jako většina mladých lidí, neuvěřitelně ráda cestuju a poznávám nová místa. Nejlepší je to obytnou dodávkou, kterou člověk přejede kamkoliv a kdykoliv chce. I když mi je 21 let, bydlím s rodiči v domečku v Chrochvicích…ale mám to tu ráda. Mám ráda celý svůj život…Ať už je jakýkoliv.