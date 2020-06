Zdroj: archiv Lukáše Pumra

Mimo projekt jsem ale celoživotním sportovcem, reprezentoval jsem ČR v akrobatickém rock and rollu. Třeba na mistrovství světa a dalších světových pohárech a to v celku úspěšně. Navíc jsme k tomu s Veronikou Boškovou přidali tituly mistrů ČR. Poté, co jsem skončil s rock and rollem přišel na řadu nábor nových děčínských basketbalistů. Byl jsem přijat. Každopádně u mě vyhrála vášeň k fotbalu a já jsem začal hrát v boletickém dorostu odkud jsem přišel na Staré město do Řezníků, kde jsem měl tu čest a nastupoval jsem i s kapitánskou páskou a bojoval o nejlepšího střelce soutěže. Nakonec přestup do chlapů v Březinách. Vše bohužel skončilo s osamostatněním, prací a mladickou nerozvážností.