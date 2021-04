Lukáš LavingerZdroj: Archiv Lukáše Lavingera

Aktuální situace je taková, jaká je. Snažím se to nevnímat, v podstatě se pro mě skoro nic nezměnilo. Naopak to pomohlo v pracovním růstu. Jenom už je to vše dlouhé. Některá opatření mi přijdou zbytečná a hodně dlouhá. Každý, kdo má zdravý selský rozum, si dokáže srovnat fakt, proč se to neustále prodlužuje a kdo z toho těží. Přijde mi, že si to lidé uvědomují a podle toho začínají jednat. Za to jsem jedině rád. Plány do budoucna jsou velké, kdybych je měl teď rozepisovat, bylo by to na další stránku (smích). Jeden z plánů byla kancelář v Děčíně, to se povedlo. Nejbližší cíle? Chci si udělat radost a pořídit nové auto. Během dvou let bych si rád postavil rodinný dům. S tím se samozřejmě pojí založení rodiny.