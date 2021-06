Jakub Linhart si zahrál i v hollywoodských velkoprodukcích.Zdroj: Archiv Jakuba Linharta

„Tehdy se objevil článek o tom, jak se bude na Ústecku točit pokračování Letopisu Narnie od studia Disney. V té době to byl rozpočtově největší blockbuster, co se tu v republice točil. A že se budou místní nabírat do komparzu, navíc do zajímavých fantasy rolí jako jsou fauni, minotauři, kentauři,“ vypráví Linhart. Původně se mu ani na konkurz nechtělo. Nakonec ale vyrazil zkusit štěstí a uspěl, z celé jeho tehdejší třídy vybrali filmaři jen jeho.