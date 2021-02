Tomáš Fichtner s rodinou.Zdroj: archiv Tomáše Fichtnera

Momentálně pobývám v Praze, kde mám vše, co potřebuji. Dobrou práci, rodinu, přátelé. Pocházím z Děčína, kde jsem vyrůstal do svých 18 let. V Děčíně jsem začínal s velkým fotbalem jako šestiletý klučina v místním fotbalovém klubu FK Pelikán Děčín. Pak jsem působil v FK Junior Děčín nebo klubu Jiskra Modrá. Momentálně hraji ve středočeském klubu TJ Jíkev, kde se sešla výborná parta fotbalistů i s ligovými zkušenosti. Fotbal je mým celoživotním společníkem.