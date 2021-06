Eliška Němcová.Zdroj: Soukromý archiv

Do svých třinácti let jsem bydlela na vesnici, blízko centra Děčína. Nedělala jsem žádný sport a vlastně vůbec neměla tušení, že nějaká atletika existuje. Natož hod kladivem a diskem. Jediná věc, která vyplňovala můj volný čas byla práce na naší rodinné farmě. Ale přestupem na 2. stupeň se to trošku změnilo. Do 6. třídy jsem začala chodit do centra Děčína na "Vrchličák" a za školu začala hrát florbal a fotbal. To byl můj první kontakt se sportem.