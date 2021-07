/LIDÉ ODVEDLE/ Adam Ondráček se narodil ve Varnsdorfu, kde až do 15 let působil jak ve fotbalovém světě, tak i v tom osobním.

Adam Ondráček. | Foto: Se souhlasem A. Ondráčka

Můj táta hrál volejbal, takže mě společně s mámou vedli už od malička ke sportu. Chodíval jsem s ním na různé varnsdorfské sportoviště, kde jsem postupně získával kamarády s podobnými zájmy. Ve čtyřech letech mě táta poprvé vzal do varnsdorfské Kotliny na můj úplně první trénink. Tam se mě ujal trenér Vasilopolus. Vzpomínám si na to, jak mě hned druhý den nasadil do zápasu s Rumburkem. Tenkrát to pro mě byla obrovská radost, tam začalo bít moje fotbalové srdce.