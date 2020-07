Zdroj: soukromý archiv

Od roku 2015 jsem se stal součástí hardrockové děčínské kapely Vodopaad. Po patnácti letech Vodopaad ukončil činnost, když odešel Tomáš Homola a my jsme pokračovali ještě rok pod názvem Hora Ruit a vydali CD Absolutní nula. Je to právě tento rok, co jsem Hora Ruit ukončil a začal se věnovat novému jménu na scéně Origin of Infinity!