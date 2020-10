Zdroj: archiv rodiny

"Představa většiny lidí o autismu je taková, že autista sedí někde v koutku, houpe se ze strany na stranu a je zcela ponořen do svého světa. Ve skutečnosti je pravda taková, že s autistou se nikdy nudit nemůžete. Nikdy nevíte, co vás čeká a každý den je jiný. Jestliže naše rodina něčím netrpí, pak je to stereotyp," uvedla rodina Bumbových z Děčína. Každodenní život popisuje jako jízdu na dlouhé a divoké vlně s nejistým závěrem, zda ji ustojíte, nebo se v ní vykoupete.