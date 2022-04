K nápadu vybudovat vedle salonu krásy a solné jeskyně kavárnu přivedly Petra Barcala klientky, které toužily si dát někde v blízkosti dobrou kávu nebo zákusek. „To byl prvotní impuls. Hlavně za to může ale sen mé bývalé ženy, která toužila mít vlastní kavárnu s cukrárnou. Když onemocněla a já jsem viděl, jaká je to bojovnice, tak jsem si řekl, že jí ten sen splním,“ říká Petr Barcal ve své zbrusu nové kavárně, která prvním zákazníkům nabídne kávu a zákusky jeho bývalé ženy na začátku dubna. Stavba kavárny začala loni na jaře, otvírat se tak bude přibližně rok od zahájení stavby.

Zdroj: DeníkPřestože podobné podniky nejsou v této části Šluknovska běžné a v samotném městě není jediná kavárna, o klientelu se Petr Barcal nebojí. Snažil se ceny nastavit tak, aby byla La Stella dostupná co nejvíce lidem. „Je mi jasné, že peníze, které jsem do toho vložil, se mi nejspíš nevrátí. Ale pro mne je důležité, abychom věci, které děláme, dělali srdcem. Já jsem do toho dal srdce, aby se tu lidé cítili dobře. Bývalá žena, aby si lidé naplnili chuťové pohárky,“ vysvětluje šluknovský kavárník, který dbá na to, aby nabízeli co nejvíce lokálních produktů. Pro kávu tak jezdí například do děčínské pražírny. Jeho kavárna je prvním podnikem po mnoha letech, který se ve Šluknově otvírá.

S provozováním podniků pro veřejnost již zkušenosti má. Přímo ve Šluknově má vývařovnu, kde dělají 400 obědů denně, v Království provozuje ranč, který v létě nabízí například letní kino. „Hodně nám pomohlo České Švýcarsko, které je velkým tahákem. Je ale potřeba poskládat jednotlivé střípky nabídky, abychom tu návštěvníky udrželi třeba na celý víkend,“ říká Petr Barcal.

Šluknov se chystá na opravu sladovny, chce v ní minipivovar

Ačkoliv je kavárna novostavbou, může vyprávět stoleté příběhy. Může za to dřevěné obložení a dřevěné stoly, na které byly použité trámy a prkna z rozpadající se stodoly ze Šluknovska. Ta nechal následně opracovat v truhlárně, stále na nich je ale znát působení počasí desítky let nebo otlaky od skob. Podobu kavárny si navrhoval sám, včetně výzdoby. „Je to jenom o nápadu. Třeba tohle jsou větve, které jsem tu měl jako nálety. Tak jsem je pořezal, domluvil se s klukama, že mi je odkornili a nalakovali a pověsili jsme je do kavárny,“ ukazuje na lustr v kavárně Petr Barcal.

La Stella by ale v budoucnu neměla být jen místem, kam zajít na kvalitní regionální kávu nebo zákusky. Její majitel by z ní rád udělal i kulturní centrum. „Mně by se tu líbilo dělat přednáškové nebo debatní večery, večer s jazzovou hudbou. Nebo předčítání knih či recitace,“ nastiňuje další možné využití nové kavárny její majitel.