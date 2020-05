Martin Chmelař z Děčína: V Kanadě zažil výbuch na ropné rafinerii

/LIDÉ ODVEDLE/ Miluje hory. I to je jedním z důvodů, proč již více než sedm let žije Děčíňák Martin Chmelař v Kanadě, jejíž občanství před časem získal. Vlastně žil. Dočasně je totiž znovu v Evropě, kde jej těsně před návratem do zámoří uvěznila koronavirová epidemie. Jak to ale jen situace umožní, do svého nového domova se plánuje vrátit.

Předchozí 1 z 5 Další



Do Kanady se rozhodl odjet, protože hledal práci v zahraničí. Při nočním brouzdání po inzerátech na něj vyskočila nabídka, ve které hledali lidi na opravy ropných vrtů. Rozhodl se odepsat a uspěl. Když odjížděl, uměl jen základy angličtiny. „Pobavit se o svém denním životě, o počasí a tak. Ale tam se na člověka nahrne spousta pracovních věcí, které se musí naučit. Hlavně v té práci to bylo náročnější. Je to hodně odborných výrazů, navíc na sobě mám dvě vysílačky, musím komunikovat s klientem a zároveň s kolegy. Navíc je tam strašný hluk, takže je to na komunikaci složitější,“ říká Děčíňák. Po dvou a půl letech v Kanadě, kdy získal zelenou kartu, se přestěhoval ze Saskatchewanu a přihlásil se na školu pro průvodce na mořských kajacích a plachetnicích. To byl osmiměsíční kurz v Britské Kolumbii, kde se jezdili dívat na velryby, kempovali. Po tomto kurzu si udělal speciální kurz na výškové práce. To jej přivedlo k práci na věžácích ve Vancouveru nebo na stadion slavných Edmonton Oilers, kde pracoval osm měsíců. Práce, které Martin Chmelař v zámoří dělá, patří k těm hodně nebezpečným. „Nějaké se staly, párkrát se můj Andělíček Strážníček asi hodně zapotil. Jednou na mne málem spadl půltunový blok na jeřábu. To jsem uhnul na poslední chvíli, protože dopadl tam, kde jsem o vteřinu dříve měl hlavu,“ popisuje asi nejkrušnější chvilku. Zažil ale také výbuch na ropné rafinérii, od kterého ho dělilo pouhých padesát metrů. Jeho výprava do Kanady ale nebyla první, do které se pustil. V devatenácti letech vyrazil s kamarády do Turecka a Indie. Do té se později ještě jednou vrátil, tři měsíce se učil hrát na bubny a tři měsíce cestoval s kamarády po Indii na motorkách, které si následně přivezli do Čech.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu