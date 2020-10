Zdroj: archiv Libora Kunteho

„Nebylo to příjemné. Lidé mi často říkají, že jsou naše cesty nebezpečné. Třeba že Brazílie je strašně nebezpečná země. To vůbec není pravda. Brazílie je naprosto klidná. Nebezpečné je Rio de Janeiro nebo Sao Paolo. To jsou nebezpečná místa. Když pojedete do státu Minas Gerais, tak jste v absolutně bezpečné oblasti, kde jsou lidé strašně pohodoví a milí,“ přidává návod na bezpečné cestování zkušený cestovatel. Přestože navštívil již řadu zemí, jednu na seznamu přání má – Peru, kde ještě nebyl. Také by si přál ještě jednou vyjet na Madagaskar.