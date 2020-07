Zdroj: archiv

Ve čtyřicátníkovi Vladimírovi Volrábovi by málokdo hledat to, čím opravdu je. Běžně chodí v džínách, tričkách nebo neformálním obleku. Vidět jej mohou ale také v kněžské sutaně, působí totiž jako farář Československé církve husitské. Ještě než se stal knězem, se několik let živil jako grafik a designér. „Vyrostl jsem v ateistické rodině. Od patnácti nebo šestnácti let mne začaly přitahovat otázky proč jsme tady, jak funguje svět, kam půjdeme až zemřeme. Takže jsem začal praktikovat zenový buddhismus, zenovým studentem jsem byl asi pět let,“ popisuje své začátky duchovní cestou Vladimír Volráb.