Jsme spolu pořád a žijeme v malé vesničce nedaleko Hřenska obklopeni svými psi, kozami, ovcemi a do lesa je to kousek. Bydlení na vesnici mi vyhovuje. Pracuji v Ústí s lidmi a opravdu se vždy těším na to, až mi skončí směna a já odjedu do naší malé vísky, sednu si v sadu na lavičku a vypnu mozek a budu poslouchat jen cvrlikání ptáků a šumění trávy. Jsem prostě vesničanka a jsem na to hrdá.