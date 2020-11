V současnosti je jeho nadějí postupné vzkříšení do nové podoby. Stále je však patrné, jak moc je tato krajina postižena ztrátou paměti. Právě proto má smysl obnovovat její tradice, pomáhat jí vzpomenout si,“ vysvětluje Jitka Tůmová, co ji na práci pro region tak přitahuje. A začíná přitahovat také nastupující generaci. Mladí obyvatelé Lísky se díky spolku pustili například do obnovy jedné z lávek přes místní potok.

Zdroj: archiv Jitky Tůmové