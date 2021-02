Zdroj: Deník / Jaroslav Zeman

S judem jsem začal už jako malý kluk, nebavily mě kolektivní sporty. Díky tomu rodiče usoudili, že judo by mohl být sport pro mě. Je pravda, že judo mě začalo bavit hned od začátku. Měl jsem však i své stinné chvilky, kdy se mi kolikrát na tréninky nechtělo a radši jsem chodil ven a dělal prostě něco jiného. Naštěstí vždy zasáhli rodiče a donutili mě na ten trénink jít. Dříve mi to nepřipadalo tak důležité, ale teď jim za to musím opravdu poděkovat, protože bez nich bych nebyl tam, kde jsem. Ze začátku se mi moc nedařilo, ale první větší medaile jsem se dočkal v roce 2015, kdy se mi podařilo v Litoměřicích vybojovat 3. místo na MČR dorostu. Ve stejném roce jsem nastoupil také do 2. ročníku střední školy, kdy jsem studoval v Ústí nad Labem obor energetika a informatika.