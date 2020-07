Zdroj: Zdroj: archiv Ivy Meidlové

U toho jsem nakonec vydržela až do teď. Příští měsíc oslavím první dva roky ve své první práci, kde dělám specialistku marketingu pro dealera vozů. Není to jen o jedné činnosti a to je přesně to, co mi vyhovuje, protože se člověk nemá čas nudit. Mám na starosti přípravu eventů pro zákazníky, správu sociálních sítí, tvorbu marketingových videí, rozhovorů, tištěných materiálů. Zdá se mi to až neskutečné, ale jsem šťastná a musím zaťukat, že vše dopadlo, tak jak to dopadlo. Mám práci, která mě baví a naplňuje, mám školu, za kterou jsem vděčná, mám skvělou rodinu, která mě ve všem a vždy podporovala, a stále hraji stolní tenis, se kterým nehodlám snad nikdy ani přestat.