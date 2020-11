Zdroj: archiv Tomáše Fejfara

Fotbal propojuje celou naší rodinu a nebýt něho, nedokážu si představit, o čem jiném bychom se dokázali bavit hodiny a hodiny. Především by mi chybělo popichování s mamkou, která řadu let fandí Baníku Ostrava a mně jakožto zarytému sparťanovi, nic neodpustí. V den zápasu našich oblíbených týmů společně sedíme u televize a sledujeme utkání. Já se při tom doslova modlím, aby to dopadlo ve prospěch mého týmu, protože bych jinak další týden poslouchal narážky, které si mamka neodpustí. To samé platí o mém bratrovi a tátovi, kteří fandí Slavii.