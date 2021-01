Zdroj: archiv Emila Sedláčka

Za téměř padesát let, které doposud Emil Sedláček v Kytlicích strávil, se tato malebná vesnička podle jeho slov proměnila. „To je obrovský rozdíl, rostou do krásy, to je bez pochyby. Lidé se o své domy starají. Tehdy jste si připadal, jako kdybyste vzal předválečné fotografie a k těm přidali dvacet nebo třicet let nezájmu, Po válce to tu bylo jako ve Zdivočelé zemi. Když jsem do Kytlic přišel, bylo to tu šedivé, konala se tu každý rok jen jedna akce ,“ dodává bývalý starosta.