Zdroj: archiv Dmitrije Pljonkina

Ještě v Rusku vystudoval uměleckou školu, uměním se dnes živí jako jeden z mála tehdejších jeho spolužáků. Později se přestěhoval zpátky do Ruska na Kavkaz. Životní cesta jej ale zavedla zpět do Prahy, kde potkal i svou ženu. V roce 2007 mu přišla pozvánka, aby vystavoval na děčínském zámku svá díla.

„Žena mi ukázala mapu Česka a řekla: Tady je Praha a tady je Děčín. Já jsem na to koukal a říkal si: to je dva dny vlakem, tam nejedu, to je daleko. Mám prostě jiná mapová měřítka,“ říká se smíchem malíř, sochař a majitel děčínské galerie. Nakonec ale do města na Labi vyrazil, žena mu totiž vysvětlila, že cesta netrvá dva dny, ale sotva půl druhé hodiny.