Zájemci si mohou online vybrat formu příspěvku podle výše částky, kterou by rádi projekt podpořili, nebo třeba podle toho, která odměna je nejvíce láká. Pokud například přispějí 304 korunami, dostanou Radkovy knihy po vydání hned dvě. Za 699 korun budou bohatší nejen o knížku Rána(,) milostivá, ale také o spokojené chuťové buňky. "Moje mamka má po své mamce recept na úžasný kakaový dezert. Měl jsem to štěstí, že se dostal ke mně. Rád ho upeču a přidám k němu malý básnický dárek," láká Radek. Za příspěvek 3500 korun slibuje autor dárci moderování jeho akce. "Kultura pro Děčín mi přispěla částkou 1999 korun. To byl zatím jeden z největších příspěvků od jednotlivce," projevil svůj vděk autor.