Zdroj: archiv Janety Benešové

Je to práce, která vám nedá spát. Radostí a starostí. Je to práce, která vám poskytuje obrovské možnosti pronikat do veřejného prostoru. Realizovat veliké věci a vtahovat do svých projektů obrovské množství lidí. Je to médium, které promlouvá k tisícům návštěvníků, rozechvívá jejich duše. Je to krásný, ale nelehký úkol, za kterým jde obrovská zodpovědnost.